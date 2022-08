Rząd zdąży przelać dodatek? Urzędnicy boją się, że pieniądze wpłyną na ostatnią chwilę

Polacy ruszyli do swoich gmin po dodatek węglowy. Wnioski można składać od 17 sierpnia do 30 listopada. Od momentu złożenia wniosku gmina ma miesiąc na wypłacenie dodatku osobom, którym przysługuje tego typu wsparcie. Jednak jak zauważa portalsamorzadowy.pl – gminy w tej chwili takich środków nie posiadają, a urzędnicy obawiają się, że pieniądze wpłyną dopiero przed samym terminem wypłat.

Pieniędzy nie ma na gminnych kontach

Patrząc na skalę zainteresowania dodatkiem, samorządowcy zaczynają się obawiać o to, kwestie związane z wypłatami. Jak mówi cytowana przez portal Anna Łapicka z gdyńskiego urzędu – "zawsze wygląda to podobnie, czyli pieniądze trafiają do nas na ostatni moment. Złożyliśmy do wojewody zapotrzebowanie na pieniądze i czekamy. Ale to też nie działa tak, że one pojawiają się i można je wypłacać.