Rząd zlustruje organizacje pozarządowe. "Zaczyna się nagonka"

Przedstawiciele trzeciego sektora wskazują, że w przepisach nie byłoby nic szokującego, gdyby nie podejście rządzących z ostatnich lat do organizacji pozarządowych.

- Zaczyna się nagonka. Atakowano nas już w mediach publicznych, wypomina nam się regularnie niestworzone związki z "wrogami narodu". Teraz rząd chce weryfikować, kto chce nas wspierać i ile daje - mówi członek zarządu jednej z największych fundacji w Polsce. I dodaje, że chodzi o to, aby ludzie w jakikolwiek sposób uzależnieni od aparatu władzy przestali wspierać organizacje uznawane za nieprzychylne rządowi.

Finansowanie na widelcu

W najbliższych dniach opublikowany zostanie projekt ustawy o sprawozdawczości organizacji pozarządowych. Będzie on zakładał, że organizacje pozarządowe, których przychód z działalności za rok poprzedzający złożenie sprawozdania przekroczy milion zł, będą zobowiązane do składania sprawozdania finansowego wraz z informacją o źródłach przychodu, informacją o poniesionych kosztach oraz informacją o rodzaju prowadzonej działalności.

Organizacje, których przychód wyniesie od 10 tys. zł rocznie do miliona zł, będą miały te same obowiązki, z tą różnicą, że zbędne będzie złożenie sprawozdania finansowego; wystarczy sama informacja. Najmniejszych podmiotów, tych z przychodami poniżej 10 tys. zł rocznie, nowe regulacje nie obejmą.

"W informacji o źródłach przychodu zamieszczane będą informacje o podmiotach udzielających wsparcia finansowego, co związane jest z potrzebą zapewnienia jawności i transparentności finansowania organizacji pozarządowych" - czytamy w dokumencie przekazanym przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego Piotra Glińskiego do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

- Projekt powstał w kraju, w którym rządowe lub prorządowe media, jak i sami politycy, organizują od czasu do czasu nagonki na organizacje, które rząd, za pewne działania, krytykują. Nie zakładam więc czystych intencji w proponowaniu tych przepisów przez ten rząd - podkreśla Izdebski.

- Nie jest jasne, czy chodzi także o osoby fizyczne, które wpłacają darowizny na konkretne organizacje. To o tyle ważne, że oprócz naruszenia prywatności tych osób może to spowodować, że ujawnienie ich tożsamości powstrzyma je przed wspieraniem celów, które z różnych powodów można uznać za kontrowersyjne - zaznacza prawnik z Fundacji ePaństwo.

Eliza Rutynowska, prawniczka Forum Obywatelskiego Rozwoju, również zaznacza, że po lekturze założeń projektu pierwsze pytanie, które się nasuwa na myśl, to o faktyczny cel wprowadzanych zmian.

- To duże, a więc znaczące i mające wpływ na kształtowanie rzeczywistości organizacje pozarządowe będą zobowiązane do udzielania jak najbardziej szczegółowych sprawozdań oraz informacji finansowych. Duże organizacje pozarządowe często są również bardziej niezależne od dofinansowania ze źródeł państwowych - mają większe szanse na pozyskanie znacznych grantów np. z różnego rodzaju funduszy o charakterze międzynarodowym - zauważa Rutynowska.

Unijne wątpliwości

Sam projekt zresztą może mieć międzynarodowe reperkusje. Jest bowiem bliźniaczo podobny do rozwiązania, które przyjęto w 2017 r. na Węgrzech. Tamtejsze organizacje muszą zarejestrować się jako „organizacja otrzymująca wsparcie zagraniczne” w sądzie węgierskim, jeżeli kwota darowizn otrzymywanych przez nie z innych państw członkowskich lub państw trzecich na przestrzeni roku przekroczy określony próg.

Przy rejestracji muszą również podać m.in. nazwisko lub nazwę darczyńców, od których wsparcie wyniosło co najmniej 500 tys. forintów (ok. 1,4 tys. euro) oraz dokładną kwotę tego wsparcia. Te informacje publikowane są następnie na publicznie i bezpłatnie dostępnej platformie elektronicznej.

Przepisy te Komisja Europejska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości UE. I 18 czerwca 2020 r. trybunał w wydanym wyroku (sygn. akt C-78/18) uznał, że transakcje podlegające pod węgierską ustawę wchodzą w zakres pojęcia przepływów kapitału, zawartego w art. 63 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu UE.

Czy to oznacza, że polska ustawa byłaby niezgodna z prawem unijnym? Tego nie wiadomo, bo rodzimy ustawodawca nie planuje rozróżniać źródeł wsparcia na krajowe i zagraniczne. Zarazem jednak rozwiązanie to mogłoby, jak to ujął TS UE, "wzbudzać nieufność wobec stowarzyszeń i fundacji".