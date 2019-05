Rzeczpospolita dorabiająca. Polakom nie wystarcza tylko "goły" etat

W takiej sytuacji jest Kamil, który pracuje w jednej z wrocławskich korporacji. - To duża firma, mam stanowisko z "junior" w nazwie, więc umówmy się, że nie mogę zarabiać kokosów - mówi nam 30-latek. - Rozmowy z szefem o podwyżce zawsze kończą się zdaniem: "wrócę do ciebie z odpowiedzią". Oczywiście nie wraca, więc muszę sobie radzić sam.

A ponieważ korporacja w weekendy nie pracuje, to Kamil wykorzystuje ten czas na "fuchy". Postanowił jeździć jako kierowca Ubera. - Wrocław to pod tym względem świetne miasto. Dużo młodych ludzi, wiele się dzieje i nocne życie kwitnie - mówi nasz rozmówca.

Warto jednak podkreślić, że do liczby "dorabiających" zaliczają się też na przykład pobierający zasiłki oraz pracujący seniorzy. Ci ostatni jednak często właśnie etatem dorabiają do emerytury. A nie odwrotnie.

Dzięki weekendowemu przewozowi osób Kamil jest w stanie dorobić na czysto kilkaset złotych do swojej korporacyjnej pensji. To znaczy, że około 20 proc. jego dochodów pochodzi z dorabiania, a 80 - z umowy o pracę.

Dane ministerstwa pokazują, że etat to wciąż podstawowe źródło zarobku. Około 2,5 mln osób dorabia do pensji nie więcej niż 20 proc.

Na drugim biegunie jest 209 tys. osób. Dla nich praca na etacie to tylko miły dodatek, bo daje im mniej niż co dziesiątą złotówkę. Prawdziwe pieniądze zarabiają w inny sposób, najczęściej we własnej firmie.

Dlaczego po ośmiu godzinach w biurze wielu pracowników decyduje się na dodatkowe zajęcie? Oczywiście chodzi o pieniądze. - Wielu ma do spłacenia kredyty, do tego czynsz i życie codzienne. Na to pensja w korpo jeszcze wystarczy. Ale jak chcesz gdzieś pojechać, zobaczyć coś fajnego albo masz kosztowną pasję, to bez dodatkowej fuchy się nie obędzie - mówi Kamil.