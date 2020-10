S7 traci wykonawcę. GDDKiA odstępuje od umowy. Kierowcy dłużej poczekają na ekspresówkę

Jak zapewnia dyrekcja, już wkrótce na budowie ma być przeprowadzona inwentaryzacja, a w przygotowaniu jest już opracowanie dokumentów do nowego przetargu na dokończenie niezrealizowanych prac. Jak długo nic nie będzie się działo na tym odcinku S7?

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że firma IDS-BUD, mimo wielokrotnych wezwań, nie zrealizowała prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie dawała szans na to, by inwestycja została skutecznie zakończona.

Zobacz także: Pomoc dla górnictwa. "Unia Europejska nie powinna tego blokować

Jednym z powodów rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy jest zawarcie przez niego, bez zgody inwestora, umowy cesji wierzytelności z bankiem. Oznacza to, że wszystkie należne wykonawcy z tytułu zrealizowanych robót płatności kierowane miałyby być na konto banku.

Jak informuje GDDKiA, jest to działanie niezgodne z warunkami kontraktu. Ma to też stanowić o złej wierze wykonawcy, czego skutkiem jest utrata przez inwestora zaufania do IDS-BUD.