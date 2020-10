Koronawirus w Polsce i na świecie. Kilka rekordów w ciągu jednej doby

Ograniczenia w ruchu lotniczym. "Nastawiam się na to, że do Bożego Narodzenia będą"

Jak wygląda sytuacja epidemiczna w Polsce?

W ciągu ostatnich siedmiu dni służby wykazały 11,3 tys. infekcji. A to więcej niż w pierwszych miesiącach epidemii. Cały kwiecień to 10,5 tys. infekcji, a cały maj to również 10 tys. przypadków. Rekordowy był sierpień, który przyniósł 21 tys. zakażeń. Jeżeli tempo epidemii z ostatnich dwóch dni (blisko 2 tys. przypadków co dobę) nie wyhamuje, to październik zamkniemy z liczbą ponad 60 tys. nowych zakażeń. W sumie będzie wtedy 150 tys. wykrytych zakażeń.