Sankcje i plan gospodarczy dla Białorusi. Jest porozumienie na szczycie UE

- Jesteśmy wiarygodni - podkreślał i poinformował, że w sobotę sankcje zostaną przelane na papier i sformalizowane. Dotkną około 40 osób. - Nie ma wytłumaczenia dla osób, które pacyfikowały protesty i przyczyniły się do sfałszowania wyborów na Białorusi - dodawała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Białoruś. Protesty nie ustają. Zmicier Mickiewicz: "Widzimy wsparcie od Polski i Litwy"

Nałożenie sankcji w sprawie Białorusi nie byłoby jednak możliwe, gdyby unijni przywódcy nie porozumieli się wcześniej w sprawie Turcji i jej konfliktu z Grecją i Cyprem. To właśnie te ostatnie kraje blokowały ewentualne sankcje ws. Białorusi, jeśli Unia Europejska nie przyjmie twardego stanowiska wobec Turcji.

Plan dla Białorusi

Szczyt Rady Europejskiej. Morawiecki chce zniechęcić do Nord Stream 2

Jednocześnie Morawiecki wykorzystał szansę, by wypowiedzieć się w kontekście otrucia Aleksieja Nawalnego. Stwierdził przy tym, że jest to tylko jeden z argumentów za tym, by z Rosją rozmawiać twardo i zdecydowania.