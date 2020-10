Emerytura i długość życia. Odstajemy od Europy Zachodniej

Odsetek takich odpowiedzi jest jeszcze większy w przypadku osób powyżej 45. roku życia. Najniższy zaś wśród osób w wieku 18-24 lata. Można więc powiedzieć, że zapał do pracy do późnej starości maleje wraz z wiekiem.

Emerytury stażowe. "Bardzo krótkowzroczne myślenie"

Tylko 33 lata pracy

Rekord wśród mężczyzn należy natomiast do mieszkańców francuskiej Korsyki, którzy po skończeniu 65. roku życia mogą spodziewać się, że przeżyją średnio jeszcze 21 lat, czyli dożyją 86 lat. To o ponad 7 lat więcej niż mężczyźni ze znajdującego się na końcu rankingu węgierskiego regionu Eszak-Magyarorszag.

– Dzieje się tak przede wszystkim z powodu niezbyt zdrowego trybu życia, kłopotów z dostępem do świadczeń zdrowotnych, w tym do świadczeń zapewniających sprawność, m.in. do rehabilitacji – ocenia Wojciech Wiśniewski z think tanku Public Policy.