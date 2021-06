Są droższe od klasycznych piw, ale Polacy je pokochali. "Zainteresowanie będzie tylko rosnąć"

Z roku na rok w piwach ubywa alkoholu. Do tego aż 60 proc. dorosłych Polaków spożywa piwa zupełnie go pozbawione, wydając na nie rocznie ponad 800 mln zł. Co ciekawe piwa bez alkoholu są droższe niż te alkoholowe. Różnica w cenie wynosi nawet 1,20 zł na jednym piwie.