Nowe dane o pensjach i zatrudnieniu. Gorsze od prognoz

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju wyniosło w Polsce 7999,69 zł - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Wzrost płac wyniósł z kolei 11,4 proc. Ekonomiści spodziewali się wzrostu płac na poziomie 11,6 proc. rok do roku. Przed miesiącem dynamika wynagrodzeń wyniosła 11,3 proc. r/r.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w maju 2024. Nowe dane GUS

Dane o zatrudnieniu gorsze od prognoz

Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju spadło o 0,5 proc. rok do roku. Analitycy oczekiwali spadku zatrudnienia o 0,4 proc. Miesiąc wcześniej zatrudnienie spadło o 0,4 proc. r/r.

Dane skomentowali ekonomiści. "Średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju 8 tys. zł – to wzrost o 11,4 proc.r/r. Wynagrodzenia najszybciej rosną w budownictwie i usługach. Słabe wyniki widoczne są w przypadku sektora energetycznego, gdzie tempo wzrostu wkrótce będzie zbliżone do inflacji" - napisali eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

"Badania koniunktury sugerują, że kolejne miesiące będą minimalnie słabsze. Komponent wynagrodzeń w MIK spadł od początku roku z 126,7 do 113 pkt. Podobnie odsetek firm raportujących podwyżki w badaniu NBP wyniósł 37,2 proc. - to spadek o 9,3 pkt względem ubiegłego roku. Niemniej dwucyfrowe tempo wzrostu płac powinno utrzymać się do końca roku" - dodali w swoim komentarzu.