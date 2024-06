KE chce objąć Polskę specjalną procedurą. Eksperci o "najbardziej prawdopodobnym scenariuszu"

Polska objęta procedurą nadmiernego deficytu

Jakie konsekwencje grożą Polsce?

Jakie są przyczyny objęcia m.in. Polski procedurą nadmiernego deficytu i jakie mogą być tego konsekwencje? Przeanalizowali to eksperci banku PKO BP. Jak wskazują pogłębienie się nierównowagi w finansach publicznych państw UE, spowodowane pandemią i inwazją Rosji na Ukrainę, było długo i powszechnie tolerowane przez Brukselę. Sytuacja się jednak zmieniła. Tzw. klauzula wyjścia przestała obowiązywać od początku 2024 r., co sprawiło, że stosowanie procedury znów stało się możliwe.

Dwa scenariusze działań rządu

Ekonomiści PKO BP rozważają dwa scenariusze: "jeżeli więc rząd nie zdecyduje się na cięcia wydatków, będzie musiał rozważyć wzrost stawek podatkowych (co w odniesieniu do głównych kategorii podatkowych wydaje się scenariuszem mało prawdopodobnym)". Z drugiej strony, jak zauważają, "przedstawiliśmy już jak zwiększenie wydatków wpłynie na gospodarkę – nieznacznie zwiększy inflację oraz zwiększy wzrost gospodarczy. W analizie tej jednak założyliśmy egzogeniczne stawki podatkowe (założenie, że rząd nie zmienia stawek)".

By uzupełnić tę lukę, eksperci PKO BP przeanalizowali, "jak wzrost efektywnej stawki podatku VAT o 1pp (z 16,95 proc. do 17,95 proc.) przełoży się na gospodarkę". Według ich modelu, "saldo budżetowe w relacji do PKB poprawi się o 0,3pp (przy czym ograniczenie wydatków o 1 proc. PKB powoduje poprawę salda o 1 proc. PKB)". Jednocześnie "wyższa stawka VAT będzie także skutkować podwyższoną inflacją (wg naszego modelu przez 2 lata), podnosząc ją w najwyższym punkcie o 0,12pp", a "wzrost gospodarczy będzie natomiast niższy, również przez okres 2 lat, w skali ok. 0,2pp".