Sanepid: automat telefoniczny powiadomi nas o nałożonej kwarantannie.

Poniżej wpisu jest doprecyzowanie, że zaświadczenia o skierowaniu na kwarantannę lub jej zakończeniu nie będą już wydawane na piśmie w drodze decyzji. Pracodawca będzie otrzymywał powiadomienie automatycznie, zaś osoba skierowana do izolacji będzie mogła je samodzielnie pobrać ze swojego konta internetowego w portalu pacjent.gov.pl. Dostęp do systemu, który gromadzi dane osób objętych kwarantanną, ma także policja.

Co ważne, od 26 października osoba skierowana na testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 jest zobowiązana z mocy prawa poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania do wykonania testu diagnostycznego. Kwarantanna zaczyna się w dniu następującym po skierowaniu na test. Bez konieczności uzyskania zgody sanepidu kwarantanna jest zawieszana na czas pobrania materiału biologicznego do badań i powrotu do miejsca przebywania.