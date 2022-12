Sankcje działają. Koszt życia w rosyjskich miastach wzrósł najbardziej na świecie

Moskwa i Petersburg skoczyły w rankingu najdroższych miejsc o 88 i 70 miejsc. Jest to efekt działania zachodnich sankcji, które prowadzą do wyższych cen.

"Kontrola kapitału, ograniczenie importu i zamiana europejskich płatności za gaz na ruble wspierają wartość lokalnej waluty. Tymczasem ceny lokalnie rosną z powodu zachodnich sankcji po tym, jak Rosja najechała na Ukrainę w lutym 2022 r. Według naszego badania cen inflacja w Moskwie wynosi obecnie 17,1 proc. rok do roku rok w ujęciu lokalnej waluty, podczas gdy w Petersburgu osiągnęła 19,4 proc." - czytamy w opracowaniu.

Tym samym Moskwa jest 37. najdroższym do życia miastem na świecie, a Sankt Petersburg jest 73. Kolejne miasta z najwyższym wzrostem cen w zdecydowanej większości znajdują się w USA. Chodzi o Atlantę, Charlotte, Indianapolis czy San Diego.

Tu jest najdrożej, a tu najtaniej

Największe podwyżki od lat

Znaczące podwyżki w 2022 r. są odczuwalne w większości świata. EIU wskazuje, że średnio ceny w lokalnych walutach rosły o 8,1 proc. Jest to najszybsze tempo od co najmniej 20 lat, odzwierciedlające globalny kryzys związany z wojną w Ukrainie i trwającymi ograniczeniami w Chinach.

Ceny gazu i energii elektrycznej wzrosły w zachodnich miastach Europy średnio o 29 proc. w przeliczeniu na walutę lokalną. To cena, jaką trzeba zapłacić za odejście od rosyjskich surowców. Średnia światowa wynosi 11 proc.

Natomiast na całym świecie najszybciej wzrastała cena litra benzyny, średnio o 22 proc. w ujęciu rocznym w walucie lokalnej. Jest to spowodowane wyższymi cenami ropy oraz umocnieniem amerykańskiego dolara.

W tych miastach inflacja wystrzeliła

W 2022 r. bardzo wysoką inflację odnotowano w Stambule (86 proc.), Buenos Aires (64 proc.) i Teheranie (57 proc.). Jednak najwyższy wskaźnik inflacji występuje w Caracas w Wenezueli, gdzie ceny wzrosły o 132 proc. od zeszłego roku. To i tak znaczny postęp w porównaniu do 2019 r., gdy mieszkańcy Caracas mieli do czynienia z hiperinflacją na poziomie 25,5 tys. proc.