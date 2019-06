Ściągamy najbardziej pracowitych imigrantów w Europie. Co piąty na samozatrudnieniu

Spośród imigrantów przyjeżdżających do Polski spoza Unii Europejskiej pracuje aż 76,9 proc. - podaje Eurostat. To jeden z najwyższych wskaźników w Europie.

To nawet wyższy wskaźnik zatrudnienia niż w przypadku samych Polaków we własnej ojczyźnie. Wśród osób w wieku 20-64 pracuje nas zaledwie 72,1 proc.

To skrajnie odmienna sytuacja niż w Belgii, Grecji, Francji, czy nawet Niemczech. W Belgii pracą zajmuje się zaledwie 53,9 proc. imigrantów. Im bliżej stolicy Unii Europejskiej, tym najwyraźniej maleje chęć do pracy.

Zasiłki nie dają pracować

W Polsce dostają 20 zł miesięcznie na przybory toaletowe i 50 zł kieszonkowego. Jeśli wyprowadzą się z ośrodka dla uchodźców, to mogą otrzymać do 50 zł dziennie na wynajęcie mieszkania na czteroosobową rodzinę. Czy można się dziwić, że jak już przyjadą do Polski, to mają motywację do pracy, a nie wegetowania?