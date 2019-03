Niemcy szukają półtora miliona pracowników. W Polsce też brak chętnych do pracy

Już od 2006 roku Ukraińcy, Białorusini, Gruzini i Mołdawianie mogli się zatrudnić bez zezwolenia na pracę. Później przepisy były jeszcze łagodzone, wydłużany okres w ciągu roku, w którym mogli pracować Przydało się to w ostatnich latach, gdy bezrobocie wśród Polaków zeszło do najniższych poziomów od 30 lat. Między innymi dlatego nasz wzrost gospodarczy był ostatnio szybszy niż u sąsiadów.

Najwyraźniej imigracja z krajów Afryki i Azji to jednak nie to samo co z Ukrainy i Białorusi. A być może inne przepisy o zasiłkach i kwoty zasiłków powodują inne zachowania przyjeżdżających? Tak czy inaczej wolnych miejsc pracy zamiast ubywać, to bardzo szybko przybywa. A gospodarka Niemiec od dwóch kwartałów wpadła w stagnację.