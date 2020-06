Segregacja śmieci. Rząd cię namierzy, będą naklejki na worki

Odkąd segregacja odpadów stała się obowiązkiem, mieszkańcy nie mogą deklarować, że śmieci nie dzielą na frakcje. Brak segregacji to wyższe opłaty - od dwu- do czterokrotności stawki podstawowej. W zabudowie wielomieszkaniowej trudno jednak wyłapać pojedyncze osoby, które odpadów nie segregują.

Co do samych stawek, Ministerstwo Klimatu po miesiącach analiz zdecydowało się na korektę, co ma stanowić urealnienie stawek. Opłata maksymalna za 120-litrowy pojemnik lub worek odpadów obieranych z nieruchomości niezamieszkanych - według nowego przelicznika - mogłaby sięgać ponad 30 zł. Opłata maksymalna, którą gmina może obciążyć firmę za pojemnik o pojemności 1100 litrów wzrosłaby z nieco ponad 58 zł do ok. 300 zł.