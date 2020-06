rolnictwo Mateusz Madejski 1 godzinę temu

"Wielkiej repolonizacji nie będzie". Wiemy, jak ma wyglądać państwowy holding spożywczy

Rząd pracuje nad państwowym holdingiem, ale nie zamierza - przynajmniej na początku - skupować do niego prywatnych firm. - W przyszłości nie jest to wykluczone - mówi jednak money.pl informator zbliżony do resortu aktywów państwowych.

Podziel się Dodaj komentarz