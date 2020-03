Senat pracuje nad tarczą kryzysową. Problemowe zapisy wyborcze

- Nie ma obaw, że z naszej winy pomoc dla ludzi przyjdzie później. Ale nie ma zgody na wykorzystanie pandemii do majstrowania przy ordynacji wyborczej. Czyli teraz obmyślamy plan, jak pogodzić ogień z wodą - dodaje.

Przypomnijmy, posłowie w sobotę nad ranem przyjęli pakiet ustaw z tzw. tarczy antykryzysowej. Prawo i Sprawiedliwość dołożyło do pakietu, który ma służyć pomocy w walce z pandemią, m.in. poprawkę zmieniającą kodeks wyborczy.

Na początku mówiono o tym, że Senat specustawą zajmie się we wtorek. Na prace w niespotykanie szybkim tempie naciskał premier. Chciał, by Senat przegłosował tarczę antykryzysową jeszcze w sobotę, to się jednak nie stało.