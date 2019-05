Senatorowie głosowali za zmianami w 500+. Pieniądze na każde dziecko coraz bliżej

Po rozszerzeniu programu 500 plus będzie przysługiwać na wszystkie dzieci do 18 lat. Zniknie istniejące dziś kryterium dochodowe: według obecnie obowiązujących zasad świadczenie na pierwsze jest wypłacane tylko jeśli na osobę w rodzinie przypada 800 zł netto miesięcznie. W rodzinach, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne, próg ten podniesiony jest do 1200 zł na osobę.