500+ na każde dziecko. Koszt programu to 2,5 tys. zł rocznie na każdego pracującego

Naukowcy oceniają też, że program w niewielkim stopniu przyczynił się do zniwelowania skrajnego ubóstwa wśród dzieci, bo tylko niewielka część świadczeń trafia do rodzin faktycznie ubogich.

Niższy od oczekiwanego spadek ubóstwa to niejedyny poważny problem związany z redystrybucją w programie 500+. Świadczenie wychowawcze jest umiarkowanie efektywne w sensie redystrybucyjnym, jako że (według wyników symulacji) jedynie 37 proc. całego budżetu programu trafia do rodzin (relatywnie) ubogich. Na to, by zniwelować skrajne ubóstwo dzieci, potrzeba byłoby jedynie 12,4 proc. całkowitych rocznych kosztów programu - czytamy w raporcie.