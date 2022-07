Shrinkflacja i skimpflacja w sklepach drenują kieszenie Polaków

cogito ergo s... 5 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Do "Misia" i ogólnie do wszystkich... Piekło, a raczej szambo, to już jest. A nie ma mądrego ekonomisty-polityka, który by to osuszył... po żadnej stronie politycznej. Cała nasza polityka i gospodarka jest "ni w PiS, ni w PO"... zwykły zjadacz chleba bardziej dosadnie by to powiedział. Mydlenie oczu dotacjami, dopłatami i innymi "łaskami" spływającymi od rządu powoduje, że "ekonomiczny armagedon" zbliża się do nas coraz szybciej, a jak już nadejdzie, to żaden "Tusk", "Kaczyński" lub inny nie da rady. Matematyka ekonomii jest bezlitosna... ale u nas mądrzy ekonomiści, niestety są poza burtą, bo przy korycie muszą pozostać "swoi mierni ale wierni"...