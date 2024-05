Impact'24. Sikorski: zrobimy wszystko, aby nie stać się ruską kolonią

- Bezpieczeń jest aboslutnym kluczem. Postrzegamy was jako kluczowego sojusznika - tak mówił o stosunkach z USA minister Radosław Sikorski w rozmowie z Humą Abedin.

Sikorski: Ukraina chce być jak Polska

- Mamy takie powiedzenie w Polsce: każdy kraj ma armię albo własną, albo cudzą. Długoterminowo taniej jest utrzymywać własną. Zrobimy wszystko, co będzie konieczne, aby nie stać się ruską kolonią - powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas kongresu Impact’24 w Poznaniu.

- Ukraina chce być jak Polska , oni chcą stać się normalnym, demokratycznym wolnym krajem. Chcemy zaprezentować, że możemy wygrać, że nasz system jest nie tylko uczciwszy, lepszy, ale że jest bardziej efektywny. Wasza wiarygodność jest przywiązana do wyniku tej wojny - dodal minister spraw zagrnanicznych.

- On grozi teraz NATO, nie możemy sobie pozwolić, aby nie brać dosłownie tego, co mówi. Musimy odstraszać, musimy przeznaczać na to poważniejsze zasoby - przekonywał minister.