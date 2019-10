Skarbówka na zakupach. Wydany miliard złotych ma się szybko zwrócić

Jak czytamy w "PB", najwięcej nowych pojazdów trafi do IAS Warszawa (60), IAS Lublin (45), IAS Katowice (44), IAS Białystok (41). Najmniej do IAS Kielce oraz IAS Opole (zaledwie po 11 sztuk). MF szacuje, że średnia cena nowego pojazdu wyniesie ok. 130 tys. zł (70 tys. zł w przypadku pojazdów do przewozu psów). W 115 nowych samochodach zostaną zamontowane nowoczesne systemy łączności, za łączną cenę 7,5 mln zł.