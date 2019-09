Składki na ZUS. Wyższa pensja minimalna. Młodzi przedsiębiorcy łapcie się za portfele – oddacie do ZUS 400 zł więcej

- Program poprawy losu pracowników będzie wsparty oddolnym wypychaniem wynagrodzeń do coraz wyższych poziomów. 1 stycznia 2020 roku płaca minimalna wzrośnie do 2600 zł - zapowiedział podczas sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie premier Mateusz Morawiecki , a już we wtorkowe południe rząd zatwierdził decyzję ws. ustawowej podwyżki.

W efekcie na ubezpieczenie emerytalne zamiast 131,76 zł młody przedsiębiorca co miesiąc wyłoży 152,26 zł. Na składkę rentową przeznaczy 62,4 zł wobec 54 zł w tym roku. Z kolei składki wypadkowe i chorobowe podskoczą odpowiednio z 11,27 zł do 13,03 zł oraz z 16,54 zł do 19,11 zł.

Rocznie to 398,76 zł więcej na same tylko ubezpieczenia społeczne. Do tego koszt prowadzenia działalności podskoczy o niemal pewny wzrost wysokości składki zdrowotnej, której wysokość będzie uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale tego roku. Niewiele wskazuje bowiem na to, by nie były one niższe niż w ostatnim kwartale tego roku. A to oznacza kolejną podwyżkę kosztów prowadzenia działalności przez młodych przedsiębiorców.