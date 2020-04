Sklepy internetowe liczą zyski. Handel detaliczny w zapaści

Epidemia zmieniła wiele naszych przyzwyczajeń, ale przecież nie wszystkie. Nadal lubimy kupować i z konieczności przenieśliśmy się do sieci. Potwierdzają to właściciele sklepów internetowych. Nie ratuje to jednak wyniku handlu detalicznego: tam gorszej sytuacji nie było od kilkunastu lat.

Podziel się Dodaj komentarz