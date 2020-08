Sklepy odmówią obsługi klienta bez maseczki lub zapłacą większe kary. Nowe prawo, nowe wymagania

Zobacz także: All inclusive po polsku. Tak branża radzi sobie z kryzysem

W tej chwili sklepy rzadko były obarczane winą za sytuację, gdy to klient nie ma maseczki. To on ryzykuje mandatem w wysokości do 500 zł. Może się tak stać dopiero, gdy klienci często skarżyli się na brak reakcji ze strony obsługi. Wtedy do akcji może wkroczyć sanepid z karą administracyjną do 30 tys. zł. Takiego przypadku jednak do tej pory nie było.