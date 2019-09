Sławomir Nowak straci pracę na Ukrainie. Nowe władze robią porządki

- Jeśli będę wprowadzany w błąd w tak elementarnych sprawach, które zajmują społeczeństwo, a z tym Julikiem skandal gonił skandal, to uważam to za próbę, by mnie politycznie podejść. Nie dopuszczę do tego. Z Nowakiem pożegnamy się - powiedział minister Władisław Kriklij w rozmowie z "Ekonomiczeską pravdą". Polityk zarzucił Nowakowi, że wprowadził go w błąd co do zatrudnienia menedżera Ukrawtodor Bohdana Julika. Menedżer był bohaterem głośnego skandalu przetargowego.