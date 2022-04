Służby gotowe do pomocy uchodźcom w Wielkanoc

Rząd zapewnia, że Polska jest gotowa na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy również w Wielkanoc. Wiceszef MSWiA i pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker zapewnił, że system związany z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski jest w pełnej gotowości — także podczas świąt. Polityk dodał, że działać będą zarówno punkty, które od początku funkcjonują całą dobę — przede wszystkim punkty przygraniczne — jak i punkty realizowane przez wojewodów.

Mimo Wielkanocy cały system jest w gotowości

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że pomoc osobom uciekającym z Ukrainy świadczona jest w punktach recepcyjnych "niezmiennie i nieprzerwanie". "Dotyczy to działań zarówno w weekendy, jak i Święta Wielkanocne. Punkty pomocowe, z racji ich organizacji przez różne podmioty, realizują swoje zadania w sposób niejednolity w określonych dniach i godzinach" - przekazał wydział prasowy resortu.

W Wielkanoc nie będą natomiast działać punkty nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy. Według danych MSWiA numery PESEL otrzymało ponad 900 tysięcy osób. Jak mówił PAP Szefernaker, w wielu miejscach, gdzie do tej pory funkcjonowały zapisy, numery PESEL są już wydawane na bieżąco, nie ma kolejek.

Od 24 lutego do Polski wjechało z Ukrainy 2,8 mln osób — poinformowała Straż Graniczna. W Wielką Sobotę funkcjonariusze odprawili 19,2 tys. podróżnych, a dzisiaj (17.04) do godziny 7 rano - 4,2 tys. W sobotę z Polski do Ukrainy wyjechało 22 tys. osób