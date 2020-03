Śmieci od osób przebywających na kwarantannie mogą być niebezpieczne. Firmy chcą zmiany

Wciąż nie wiemy wielu rzeczy na temat koronawirusa. Nie ma na przykład pełnej zgodności naukowców co do tego, jak długo utrzymuje się na różnego typu powierzchniach. A skoro tak, to część firm wywożących śmieci uważa, że śmieci osób przebywających na kwarantannie powinny być traktowane ze szczególną ostrożnością i wywożone oddzielnie. Tarcza antykryzysowa wprawdzie zawiera uregulowanie dotyczące odpadów w czasie pandemii, ale nie przewiduje żadnej szczególnej procedury odbioru – czytamy w "Rzeczpospolitej".