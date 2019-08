Solorz-Żak nie reklamuje kryptowalut. "To może być pranie brudnych pieniędzy"

Tyle tylko, że Solorz-Żak nigdy nie usiadł na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Z pewnością nie zachęcał też do kupowania bitcoinów, grania na forexie czy podejmowania innych działań finansowych. Artykuł jest sfałszowany, a oszuści użyli szafy graficznej "Pulsu Biznesu", by nadać mu wiarygodności.

Redakcja zareagowała natychmiast i uczuliła czytelników na tego rodzaju nieczyste zagrania. Oszuści jednak nie próżnują – za pośrednictwem dziwnych facebookowych profili milioner nadal zachęca do niepwwnych inwestycji. W tym przypadku przestępcy nie zadali sobie jednak wiele trudu, by zmylić internautów. Nie trzeba wielkiej wnikliwości, by domyślić się, że chaotyczny post o tytule "Z powodu tego, że powiedział szokująca prawdę – nie mogą dłużej powstrzymywać…", nie może być prawdziwy.

Mimo wszystko – ludzie nabierają się na takie akcje. Znana twarz w reklamie stanowi dla wielu dowód na to, że biznes jest bezpieczny. Zupełnie przy tym zapominają, że ktoś mógł bezprawnie wykorzystać zdjęcie Roberta Lewandowskiego, Michała Wiśniewskiego czy Marceliny Zawadzkiej do reklamy bardzo ryzykownych narzędzi finansowych.

- Zgłaszamy każdy taki przypadek administratorowi Facebooka. Portal sukcesywnie blokuje dostęp do tych treści, choć czasami robi to natychmiast, a innym razem dopiero po kilku dniach. Składamy więc skargi do administratorów Facebooka czy Twittera o zablokowanie dostępu do postów, które zawierają hiperłącza do fałszywych artykułów. Z nieznanych nam powodów Twitter nie uwzględnił skargi, natomiast Facebook sukcesywnie blokuje dostęp do tych postów, choć jak wspomniałem powyżej, nie zawsze rychliwie – wyjaśnił w rozmowie z money.pl.