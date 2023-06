"Sołtys plus". Prezydent zdecydował co z dodatkiem w wysokości 300 zł

Diablomen 13 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Kpina jest aby płacić jeszcze ludkom których człowiek widzi raz do roku gdy przyjezdża przywieść świstki z podatkami i co 4-5 lat gdy są wybory ... nie wspominając że nic nie robią dla dobra solectwa i Obywateli a i tak ciągną kasę za bycie na radzie raz może na kwartał. Nie walczą o pieniądze dla solectwa bo tak sobie wójt z radą gminy podobno stwierdzili że solectwa od podobno 4-5 lat już nie dostają pieniędzy na nic. A pieniądze dla sołect jednak istnieją gdyż w innych województwach są one przekazywane dla sołectw. Nie dość że rolnicy maja prawie wszystko darmo otrzymując na wszystko dotacje , płacą składki kwartalnie po około 450zł na kwartał to teraz jeszcze dostaną za nieróbstwo kolejne 300zł ... to jest kupowanie wiesniakow