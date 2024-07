Spięcie Obajtka z dziennikarzem. Jedno pytanie go zdenerwowało

- To jest międzynarodowa firma, pan Michał Róg zajmował się handlem międzynarodowym i krajowym. Jego spotkania były w stu krajach i sześciu kontynentach. To jest normalna procedura w biznesie, że zaprasza się partnerów, bo to nie jest urząd, tylko to jest biznes - powiedział dziennikarzowi "Faktu" Daniel Obajtek, nie ukrywają emocji.

Daniel Obajtek przed komisją śledczą

Komisja śledcza trzykrotnie starała się przesłuchać Obajtka, ale za każdym razem nie stawiał się on na przesłuchanie, tłumacząc to prowadzeniem kampanii wyborczej do PE lub niezawiadomieniem go w sposób skuteczny. Po wyborach do europarlamentu deklarował, że jeśli komisja nadal będzie chciała go wezwać, to chętnie stawi się na przesłuchanie. I tak też się stało.