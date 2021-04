Spis powszechny trwa, czekają nagrody. Jak się spisać? Co można wygrać? Jakie pytania?

Narodowy Spis Powszechny trwa od 1 kwietnia do 30 czerwca, to czas, w którym można dokonać samospisu, do czego gorąco zachęca Główny Urząd Statystyczny. Wszystko po to, by uniknąć domowej wizyty rachmistrza w dobie pandemii.

Sposoby na wzięcie udziału w spisie powszechnych są trzy: przez internet, telefonicznie oraz w bezpośrednim kontakcie z rachmistrzem. Ta ostatnia opcja będzie ostatecznością i będzie dotyczyła tylko tych, którzy usilnie będą unikali spisania.

GUS zapewnia, że nie ma się czego bać, rachmistrzowie nie pytają o dane wrażliwe. A udział w spisie powszechnym to obowiązek każdego obywatela. Niebawem ruszy także Loteria Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Zapisy zaczną się 22 kwietnia, a czekają cenne nagrody.

Nie trzeba czekać do tej daty, by wziąć udział w loterii należy dokonać samospisu, czyli samodzielnie spisać się przez internet (poprzez adres: spis.gov.pl), a na koniec zachować wiadomość od urzędu, zawierającą specjalny, 10-znakowy kod. Będzie on konieczny, by wziąć udział w loterii.

A w niej wygrać można nawet samochód, to główna nagroda, co zdradził w rozmowie z money.pl prezes GUS dr Dominik Rozkrut. Na szczęśliwców czeka po jednym samochodzie na każde województwo. Do wygrania jest warta 65 tys. zł Toyota Yaris wraz z rocznym pakietem ubezpieczeniowym, składający się z OC/AC/NW oraz ASSISTANCE 24h. Organizator przewidział też dodatkową nagrodę pieniężną, przeznaczoną na poczet podatku w wysokości 7 tys. 650 zł.

Ale to nie wszystko. Rozdawane będą także nagrody I i II stopnia. Nagrody I stopnia to karty przedpłacone o wartości 1000 zł, organizator rozda 480 takich kart. Z kolei nagrodami II stopnia będą karty przedpłacone warte 500 zł każda, będzie ich 960.

By wziąć udział w losowaniu trzeba się spisać między 1 kwietnia a 30 czerwca, po czym zgłosić się do loterii, co będzie można robić między 22 kwietnia a 7 lipca.

Całkowita wartość nagród w Loterii Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 to blisko 2,2 mln zł. Łącznie przewidziano niespełna 1,5 tys. nagród.

O co będą pytać?

Po uruchomieniu aplikacji dostępnej na spis.gov.pl, w elektronicznym formularzu trzeba będzie podać imię, drugie imię, nazwisko, pesel, płeć oraz datę urodzenia, czyli podstawowe dane z dowodu osobistego. To początek.

Konieczne będzie także udzielenie odpowiedzi dotyczącej statusu mieszkaniowego. Trzeba będzie podać, do kogo należy zamieszkiwane przez nas mieszkanie, jaką ma powierzchnię użytkową, ile ma pokoi oraz kuchni z oświetleniem dziennym, sposób ogrzewania oraz kto (oprócz nas) w nim mieszka.

Gdy mowa o domach jedno lub wielorodzinnych, pojawią się też pytania dotyczące m.in. podłączenia do sieci wodociągów, ścieków oraz sieci gazowej. Konieczne będzie także wskazanie roku oddania budynku do użytku.

Spis powszechny to również pytania dotyczące sytuacji osobistej: stanu cywilnego, życia w nieformalnym związku, wyznania religijnego. Pojawią się także pytania o stan zdrowia i ewentualne schorzenia sprawiające trudność w wykonywaniu codziennych czynności.

Kwestie ekonomiczne to również coś, czym urząd jest żywo zainteresowany. W spisie będziemy mieli do czynienia m.in. z pytaniami o to czy w ostatnim tygodniu wykonywaliśmy pracę przynoszącą zarobek lub dochód, bądź pomagaliśmy bez umownego wynagrodzenia w rodzinnej działalności gospodarczej.

W przypadku osób bezrobotnych konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w ostatnim miesiącu poszukiwaliśmy pracy. Osoby, które pracy nie szukały, zostaną poproszone o podanie przyczyn.

Co ważne, nikt nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania z formularza. Jednak im więcej odpowiedzi udzielimy, tym lepiej. W Narodowym Spisie Powszechnym chodzi o ustalenie faktycznego stanu polskiego społeczeństwa.

Dane są szyfrowane i zabezpieczane. Nie ma mowy, by osoby postronne miały do nich dostęp. Pełna lista pytań dostępna jest tu: spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021.

Jak się spisać?

Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej, udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.

Dla wszystkich, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, udostępniono specjalną infolinię. Już od 15 marca działa dedykowany akcji numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

