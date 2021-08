Parkują gdzie popadnie. Spółdzielnia może zakładać blokady na koła?

rzeszowiak 59 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

Byłem na wycieczce w Pradze (Czeskiej) i obserwowałem jak tam system parkowania dla mieszkancow jest rozwiazany. Wzdłuz ulic sa namalowane ZÓŁTE CIĄGŁE LINIE (krawezniki) przy ktorych stoja zaparkowane samochody mieszkancow tych ulic. Nie widac aby ludzie marnowali miejsca parkowania i parkowali na 2 miejscach parkowania. Ciekawe dlaczego ? Moze maja inna kulture ? Kazdy kto moze zaparkowac za taka linia miał przylepiona od wewnatrz nalepke na przedniej szybie. Dla przyjezdnych i turystow byly wyznaczone osobne miejsca do parkowania, zarowno platne jak i bezplatne lecz nie bylo tego za wiele. Jak wygladala kontrol ? Policjant jechał sobie powolutku motocyklem i obserwował przednie szyby samochodow po lewej (przeciwnej) stronie ulicy. Jak zauwazył samochod stojacy bez takiej nalepki (pozwolenia na parking) to juz na krok nie oddalał sie z miejsca wykroczenia. Przez krotkofalowke wołał lawete i czekał dotad az samochod został zabrany. Widzialem jak zabierali przez lawete taki samochod z francuska rejestracja z miejsca dla parkowania dla mieszkancow niedaleko piwiarni Szwejka. Zapewnie wiadomo co sie potem stało. Grzywna, opłata za lawete i opłata za postoj na parkingu na jaki został samochod zabrany. I po co ten cały harmider na forum w RZESZOWIE. Czy nie mozna postepowac PO LUDZKU jak to robia w innych krajach ? Po co ten caly rozgwardziasz i balagan ?