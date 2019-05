Spór o program 500+. Elżbieta Rafalska odpiera krytykę ekspertów

Naukowcy ocenili, że program 500+ nie wpłynął na wzrost dzietności ponieważ po niewielkim wzroście w latach 2016-2017 liczba narodzin w 2018 spadła. Stwierdzili też, że program w niewielkim stopniu przyczynił się do zniwelowania skrajnego ubóstwa wśród dzieci, bo tylko niewielka część świadczeń trafia do rodzin faktycznie ubogich.

Obejrzyj: Rafalska: to przez niskie płace kobiety nie chcą iść do pracy

Naukowcy oszacowali, że skutkiem wprowadzenia 500+” może być zmniejszenie podaży pracy o ok. 240 tys. kobiet i mężczyzn. Zaznaczają, że wprowadzenie programu miało negatywne skutki dla rynku pracy już bezpośrednio po jego wprowadzeniu.

500+ na każde dziecko. Koszt programu to 2,5 tys. zł rocznie na każdego pracującego

Odpowiedź minister rodziny na raport opublikował " Super Express ". Elżbieta Rafalska zapewnia, że w rzeczywistości jest zupełnie inaczej, niż przedstawiają to naukowcy.

"Program Rodzina 500 plus nie przyczynił się do spadku aktywności kobiet. Jeżeli weźmiemy pod uwagę grupę wiekową 25-49 lat, czyli tą najbardziej aktywną na rynku pracy, zauważyć możemy, że wskaźnik zatrudnienia w tej grupie wyniósł w 2018 r. 76,6 proc., podczas, gdy w 2015 r. notowaliśmy o ponad dwa punkty procentowe mniej (74,5 proc.) - pisze Elżbieta Rafalska.

Minister broni też programu 500+ w kontekście jego wpływu na demografię. "W 2018 r. urodziło się w Polsce 387,9 tys. dzieci. To więcej, niż zakładały najśmielsze prognozy. GUS przewidywał na ten rok 360,2 tys. urodzeń i to w wariancie wysokim. Natomiast w Ocenie Skutków Regulacji do projektu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci przyjęto, że urodzi się 379,5 tys. dzieci, czyli także znacznie poniżej rzeczywistego wyniku" - zwraca uwagę.