Spór o Spar. Gra o 250 sklepów, polscy fanczyzobiorcy w potrzasku

Spar International pozywa do sądu Spar Polska. Spar Polska, który póki co jest własnością Bać-Polu, pozywa do sądu Spar International. O dobro sklepikarzy, którzy nie mogą związać końca z końcem, nikt się nie martwi. - Celem przedsiębiorców jest generowanie zysku i obrotu. Wszelkie czynniki odciągające ich uwagę działają niekorzystnie bezpośrednio na ich działalność, a przez to również na rozwój całego segmentu - podkreśla Maciej Ptaszyński z Polskiej Izby Handlu.