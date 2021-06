Spór o Turów. Delegacja z Polski w Czechach. Brabec: Naszym celem jest porozumienie

Jak podkreślił, wraz z polskimi przedstawicielami czeski rząd doszedł do zgody, że rozmowy mają doprowadzić do ograniczenia lub zminimalizowania wszelkich konsekwencji dla obywateli Czech z regionu Libereckiego, które powoduje działalność kopalni w Turowie.

- Rozumiemy, że polski rząd broni interesów swoich obywateli, kopalnia zatrudnia pracowników, to sytuacja ich i ich rodzin. Po prostu są tu dwa różne stanowiska, dwie pozycje, musimy postarać się dojść do porozumienia - podkreślił Brabec.

- Chciałbym zadeklarować, że naszym celem nie jest natychmiastowe zatrzymanie kopalni, nawet nie mamy do tego legitymacji. Polska ma prawo decydować, jak będzie wyglądał ich mikst energetyczny, tak samo my nie chcielibyśmy, by ktoś o tym za nas decydował. Z drugiej strony, musimy przedstawić takie warunki, które pozwolą na kontynuowanie działalności kopalni, minimalizując wpływ tej działalności na środowisko dla naszego regionu - podkreślił czeski minister środowiska.