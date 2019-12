Spowolnienie gospodarcze w Polsce. Będzie łagodniejsze, niż się obawiano

O prognozy na nadchodzący rok zapytała "Rzeczpospolita" grupę 25. ekonomistów. Potwierdzają oni, że spowolnienie gospodarcze, które zawitało do Polski w drugiej połowie 2019 roku, osiądzie nad Wisłą na dłużej. Będzie jednak łagodniejsze, niż zakładały wstępne prognozy.

Każdy z biorących udział w ankiecie uważa, że gospodarka Polski w 2020 roku urośnie. Różnią się jednak w szacunkach. Największy pesymista wśród badanych uważa, że rozwój PKB wyniesie 2,5 proc. Jak wskazuje "Rz", byłby to najmniejszy wzrost tego wskaźnika od 2013 roku.

Czy widmo spowolnienia gospodarczego wpłynie na konsumpcje Polaków? Ekonomiści uważają, że tak, ale nie w gwałtowny sposób. Na pewno skłoni on gospodarstwa domowe do oszczędzania. Ostatecznie wzrost tego wskaźnika eksperci oszacowali średnio na 3,7 proc. W tym roku wyniósł on z kolei 4,1 proc.