Sprawy prywatne załatwiamy w pracy. To nie tylko domena Polaków

Najczęściej sprawy prywatne w czasie pracy załatwiają Czesi, robi tak aż 77 proc. z nich, na drugim miejscu są Luksemburczycy - robi tak 75 proc. badanych. Najrzadziej robią to Włosi, a przynajmniej tak twierdzą, bo 54 proc. badanych pracowników przyznaje się do takich.

W naszym kraju częściej praktykują to mężczyźni (67 proc.) niż kobiety (58 proc.). Wskaźnik ten jest wyższy dla młodszych grup wiekowych. Wśród osób od 18 do 44 roku życia sięga nie mniej niż 65 proc., podczas gdy w przedziale od 45 do 65 lat kształtuje się na poziomie 56 proc.