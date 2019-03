Sprzeczne komunikaty z Brukseli. "Polska nie powinna podejmować żadnych prac na Mierzei Wiślanej"

Do pilnego spotkania KE wezwała polskie władze 19 lutego. To pierwsze od 3 lat rozmowy polskiego rządu z Komisją Europejską w sprawie przekopu Mierzei Wiślanej.

Jak podaje PAP powołując się na źródła w Komisji Europejskiej, żadnego potwierdzenia konieczności budowy nie było. Zdaniem komisji, prace w ogóle nie powinny były się rozpocząć, bo nie ustalono, czy są one zgodne z unijnym prawem.

- Po formalnym przedłożeniu projektu do Komisji zbadamy jego zgodność z prawem UE. Służby Komisji przypomniały, że w oczekiwaniu na ostateczną decyzję Komisji nie należy podejmować żadnych prac - przekazało PAP źródło z KE zbliżone do rozmów w tej sprawie.

Przekop powstaje w miejscowości Nowy Świat. Liczyć ma ok. 1,3 tys. m długości i 5 m głębokości. Dzięki niemu możliwe ma być wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez sam kanał będą mogły z kolei przepływać statki o długości 100 m i szerokości 20 m.