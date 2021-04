Afera prądowa. Sasin: oczekuję reakcji prezesa Obajtka

Minister Sasin wyjaśnił, że mowa o nowelizacji ustawy Prawo energetyczne. Ta przewiduje, że nie będzie możliwe zawieranie umów w formie "door to door", gdzie ktoś przychodzi do domu i przedstawia gotową umowę.

- To będzie zakazane, bo to jest forma, która sprzyja wyłudzeniom i nieuczciwym praktykom. Niezależnie od tego, w tej konkretnie sprawie są prowadzone działania przez kierownictwo Energi i Orlenu. Ja, jako minister aktywów państwowych, dopilnuję, by nie tylko rozwiązać tę sprawę ku zadowoleniu klientów, ale także, by wyciągnąć konsekwencje wobec winnych - zapewnił Sasin.