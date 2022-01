Sprzedaż detaliczna mocno przyhamowała w końcówce roku. Znamy szczegóły

To duży wzrost, ale w znacznej mierze wynika nie z samego zwiększenia konsumpcji, ale dużego skoku cen. Inflacja sięga w Polsce już niemal 9 proc.

To wyniki wyraźnie słabsze od wcześniejszych prognoz ekonomistów. Średnia typowań wskazywała na 18,5-procentowy wzrost nominalnej sprzedaży (jest gorzej o 1,6 pkt proc.). Podobna różnica jest przy sprzedaży w cenach stałych, gdzie eksperci spodziewali się wyniku na poziomie 9,5 proc.

Do nadmiernego optymizmu przyznali się m.in. eksperci mBanku. Na wykresie, pokazującym dynamikę sprzedaży detalicznej w ciągu ostatnich lat, zaznaczyli najnowsze wyniki. Widać, że są poniżej trendu z lat 2013-2019, a więc z czasów sprzed pandemii.

"Główna przyczyna to powrót normalnego wzorca sezonowego w wydatkach świątecznych (więcej w listopadzie, mniej w grudniu). Poprzedni rok był zaburzony przez zamknięcia sklepów i galerii przez niemal cały listopad" - komentują najnowsze dane GUS ekonomiści Pekao.

Nie ma też dobrych wieści w odniesieniu do możliwych wyników za styczeń. Ocenia, że pierwszy miesiąc nowego roku przyniesie jeszcze niższą dynamikę wzrostu.

- Spodziewamy się wyników zbliżonych do 6-7 proc. Będzie to efekt pogarszającej się sytuacji epidemicznej, słabszego wzrostu dochodów do dyspozycji konsumentów oraz ogólnego pogorszenia koniunktury - tłumaczy Rybacki.