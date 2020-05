Sprzedaż detaliczna w kwietniu. Dane gorsze od prognoz.

W kwietniu wzrosła sprzedaż detaliczna przez Internet (w porównaniu z marcem o 27,7 proc.). - Kwietniowe dane jednoznacznie wskazują, że gospodarstwa domowe w dobie pandemii diametralnie zmieniły swoje podejście do dokonywanych zakupów. Część z tych zakupów "przeniesiona” została do Internetu (w szczególności dotyczy to odzieży i obuwia , prasy i książek oraz mebli, RTV i AGD), ale wyraźnie widać, że absolutnie nie są one w stanie zrównoważyć zakupów stacjonarnych - ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.