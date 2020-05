Bezrobocie w Polsce. Jest pięć razy gorzej niż podczas kryzysu w 2008 r.

Jak mówi "Rz" Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, to i tak niepełne dane. Wiele osób pojawi się bowiem w systemie dopiero wtedy, gdy skończy im się okres wypowiedzenia. A to może nastąpić na przykład na koniec czerwca lub lipca. Wtedy ta liczba jeszcze bardziej wzrośnie.

Co ciekawe, zaledwie 55 tys. ze wspomnianych 165 tys. nowych bezrobotnych zarejestrował się w urzędzie pracy. Czyli co trzeci z nich. To tylko pokazuje, że dane o liczbie bezrobotnych nie do końca oddają rzeczywistość.