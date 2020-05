L4 w odwrocie. Zaskakujący efekt epidemii

Gdyby popatrzeć jedynie na suche dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wydawałoby się, że epidemię koronawirusa mamy w Polsce już za sobą. Ze statystyk ZUS wynika, że szczyt zachorowań przeszliśmy w marcu. Wówczas do ZUS napłynęło aż 3,2 mln zwolnień lekarskich (część tej puli to była opieka nad chorym dzieckiem). To rekord i wzrost aż o 36 proc. w stosunku do lutego. W kwietniu nastąpiło jednak ostre "hamowanie chorowania". Lekarze wystawili "tylko" 1,9 mln zaświadczeń. Jak to wyjaśnić, skoro zakażonych wciąż przybywa?