Średnio ponad 8,6 tys. zł zarabia Polak za granicą

Ponad 8,6 tys. zł wyniosły w ubiegłym roku średnie zarobki Polaków pracujących w innych krajach Europy. To znaczy, że wzrosły prawie o tysiąc złotych (niemal 12 proc.) w porównaniu z 2017 r. – wynika z cytowanego przez "Rzeczpospolitą" najnowszego raportu firmy Euro-Tax, która specjalizuje się w usługach zwrotu podatków za pracę za granicą.

Zdaniem prezesa Euro-Tax Adama Powiertowskiego na wzrost zarobków Polaków złożyło się kilka czynników, w tym rosnące kwoty wolne od podatku i płace minimalne oraz dobra koniunktura na Zachodzie, która podwyższa wynagrodzenia. Co więcej, Polacy dłużej pracujący za granicą zdobywają doświadczenie, nowe kwalifikacje, co też zwiększa ich zarobki. Z kolei nowi emigranci, w tym ci wyjeżdżający na krótko, do sezonowych prac, już na starcie dzięki pomocy osiadłych za granicą bliskich i znajomych znajdują lepiej płatne zajęcie.