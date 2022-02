Stać nas na tarczę antyinflacyjną? Mamy odpowiedź. To pierwsze takie wyliczenia

Obniżki podatków wprowadzone przez rząd w związku z drożyzną będą kosztować państwo około 34 mld zł. To ogromna kwota, ale tę dziurę w budżecie uda się zasypać. Co więcej, w związku z zaskakująco wysoką inflacją dodatkowe wpływy do wspólnej kasy z PIT, CIT, VAT i CO2 powinny być o kilkadziesiąt miliardów wyższe. Ekonomiści widzą nawet przestrzeń do kolejnych działań rządu.