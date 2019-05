Stadion w Sosnowcu. Jest umowa na budowę nowego obiektu

W poniedziałek miasto podpisało umowę z wykonawcą, Bielskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego. Koszt inwestycji to 120,2 mln zł - podaje serwis sosnowiec.pl.

Na razie miasto cieszy się z podpisania umowy na stadion. - To jeden z najważniejszych dni dla naszego miasta. Podpisujemy umowę na wykonanie obiektu wyczekiwanego przez lata. Obiektu, który ma służyć mieszkańcom. Stadion to nie tylko imprezy sportowe. To również szansa na organizację koncertów, widowisk artystycznych - powiedział, cytowany przez portal, prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.