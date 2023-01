Stała opuszczona od lat. Do tej galerii w 2023 r. powróci życie

Od otwarcia Fortu Wola minęło 21 lat. Jednak ostatnie pięć i pół to okres zamknięcia na głucho galerii. Od maja 2017 r. klienci nie mogą skorzystać z jej oferty.

Fort Wola zamknięty od lat

Pierwotnie Fort Wola miał być przebudowany (i rozbudowany), a także zmienić swoją nazwę na Galeria na Woli. Otwarcie planowano na początek 2018 r. , a do umieszczenia swojego sklepu w centrum przymierzała się Ikea.

W 2020 r. na portalu WP Finanse opublikowaliśmy też reportaż dotyczący Fortu Wola . "To wymarłe miejsce, wjazd jest zablokowany, a centrum powoli pokrywa się coraz grubszą warstwą brudu. Wszystkie wejścia są zamknięte. Nawet jeśli ktoś urwał klamki i zniszczył zamki, zamontowano na ich miejsce kłódki. Ale widać, że w środku od dawna nikogo nie było " – pisaliśmy wtedy.

Fort Wola powróci

Umowy z właścicielami galerii podpisali m.in. AM Jubiler, biuro podróży Itaka, salon optyczny Style Optic czy Sun Way Travel. Z informacji portalu dlahandlu.pl wynika natomiast, że do grona firm zainteresowanych obecnością w oświeżonym centrum dołączyły m.in. Kaufland, Tedi, HalfPrice, CCC, Sinsay, House oraz Cropp.