Stało się. Jest decyzja rządu ws. TVP

Czyli od teraz będziemy mieć TVN i TVP(TVN-bis). Mi bardzo nie podobało się to co PiS zrobił z TVP, zamieniając ją w propagandową tubę partyjno-rządową. Ale nie tępi się dżumy cholerą, i mam ogromne wątpliwości czy to co zrobiła PO rękoma ministra Sienkiewicza było legalne i zgodne z prawem. Zresztą sam Sienkiewicz jako minister kultury to kpina. Człowiek, którego opis Polski rządzonej również przez niego jako niegdysiejszego ministra pierwszego rządu Donalda Tuska, przeszedł do historii z kamieni kupą w tle, który opowiadał o prowokacyjnym spaleniu budki wartowniczej przy ambasadzie rosyjskiej podczas Marszu Sprawiedliwości, powinien już dawno być wykreślony z polityki, a nie ponownie zostawać ministrem. A teraz wygląda, ze chcą naprawić sytuację sami łamiąc prawo, i być może zamienić TVP w tubę PO wprowadzając tam swoich i oddanych im ideologicznie dziennikarzy. Ciekawe co na to Bruksela ? Bo to z praworządnością też będzie miało mało wspólnego.