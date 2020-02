Stanisław Szwed: zmiany potrzebne, ale nowego Kodeksu pracy nie będzie

- W takiej sytuacji skuteczniejszym rozwiązaniem jest nowelizowanie poszczególnych działów kodeksu. Partnerom z Rady Dialogu Społecznego zaproponowałem, aby w pierwszym rzędzie zająć się czasem pracy, czyli działem VI k.p. Chciałem, aby taka propozycja została przedstawiona przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, bo może to ułatwić pracodawcom i związkom zawodowym odniesienie się do ewentualnych zmian. Skoro nie udało się uzgodnić i przyjąć nowego k.p., to może taka ścieżka zmian będzie skuteczniejsza – powiedział.

Nie wykluczył, że przy pracach nad nowelizacjach można będzie sięgnąć do dorobku ostatniej komisji, ale tylko w zakresie zagadnień, co do których panowała zgoda partnerów społecznych. Wiele propozycji spotkało się z bardzo stanowczym sprzeciwem czy to związków zawodowych, czy to przedstawicieli pracodawców. Również w money.pl wiele miejsca poświęciliśmy propozycjom, których wprowadzenie do porządku prawnego mogłoby spowodować wiele szkód i sprawić, że stosunki pracy byłyby bardzo mało elastyczne.